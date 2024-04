Siemens Aktie News: Siemens am Mittag fester

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 175,58 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 175,58 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 177,08 EUR. Bei 175,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 353.103 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 186,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 6,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 46,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,95 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 194,44 EUR.

Am 08.02.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18.412,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,57 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens plant neuen Forschungsstandort - Siemens-Aktie profitiert

Siemens-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingebracht