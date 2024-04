Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag im Plus

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 175,16 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:06 Uhr 1,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 175,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,50 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 56.246 Aktien.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,75 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 31,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,95 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 194,44 EUR an.

Siemens veröffentlichte am 08.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.412,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.070,00 EUR in den Büchern standen.

Am 16.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

