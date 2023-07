Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 149,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 149,06 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 148,98 EUR. Bei 149,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.999 Siemens-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,00 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 12,04 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,07 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,22 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 183,20 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 17.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent auf 19.416,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.040,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 10,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern

Siemens-Aktie wenig bewegt: Siemens investiert eine halbe Milliarde Euro in Erlangen

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siemens-Investment eingefahren