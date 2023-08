Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 134,54 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 134,54 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 133,50 EUR nach. Bei 134,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 355.847 Siemens-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 95,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 29,34 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,82 EUR.

Am 10.08.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von -2,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 18.889,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.867,00 EUR umgesetzt.

Am 16.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

