Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 134,20 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 134,20 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 133,50 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 875.385 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 167,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 24,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,82 EUR.

Siemens veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 EUR, nach -2,06 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.889,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 17.867,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 16.11.2023 erwartet. Siemens dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,90 EUR je Siemens-Aktie.

