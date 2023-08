Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kurs der Siemens

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 134,46 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 134,46 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 133,50 EUR nach. Bei 134,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.176 Stück gehandelt.

Bei 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 24,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (95,07 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 180,82 EUR je Siemens-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.889,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 17.867,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2023 wird am 16.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

