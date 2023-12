Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 165,90 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 165,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 165,32 EUR. Mit einem Wert von 165,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 255.762 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 168,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,42 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 27,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,00 EUR.

Am 16.11.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.573,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.393,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,50 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

