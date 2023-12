Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 165,70 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 165,70 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 165,32 EUR. Bei 165,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 51.878 Siemens-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 168,26 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 1,54 Prozent wieder erreichen. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,00 EUR.

Siemens gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.393,00 EUR – ein Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 20.573,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Siemens dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,50 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

