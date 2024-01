Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Nachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 160,14 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 160,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 160,06 EUR. Bei 161,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 468.921 Stück.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 171,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 6,82 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (119,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 34,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 185,73 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,15 EUR, nach 3,36 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 21.393,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.573,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 06.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,53 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün

DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung im Plus