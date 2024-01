Siemens Aktie News: Siemens zieht am Vormittag an

Siemens im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 161,90 EUR zu. Die Siemens-Aktie legte bis auf 162,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 161,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.473 Siemens-Aktien.

Bei 171,06 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,66 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 185,73 EUR.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 21.393,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.573,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Siemens dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,53 EUR je Siemens-Aktie.

