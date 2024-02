Siemens Aktie News: Siemens gibt am Montagmittag nach

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 168,56 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 168,56 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 167,64 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 169,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 225.545 Siemens-Aktien.

Bei 174,00 EUR erreichte der Titel am 08.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,23 Prozent. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 186,18 EUR.

Am 08.02.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.412,00 EUR umgesetzt, gegenüber 18.070,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.05.2024 terminiert. Am 07.05.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

