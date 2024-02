Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 167,78 EUR.

Das Papier von Siemens befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 167,78 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 167,74 EUR. Bei 169,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.694 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2024 markierte das Papier bei 174,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 3,57 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 186,18 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,97 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.412,00 EUR umgesetzt, gegenüber 18.070,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,70 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

