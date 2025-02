Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag südwärts

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 221,80 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 221,80 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 221,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 795.651 Siemens-Aktien.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,06 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,35 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 221,89 EUR.

Siemens veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,35 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,41 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,64 EUR je Aktie.

