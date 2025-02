Siemens Aktie News: Siemens verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 226,15 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 226,15 EUR. Bei 226,60 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 225,75 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 225,85 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 40.707 Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 228,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,86 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,37 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,35 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 221,89 EUR.

Am 13.02.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 3,03 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,32 Prozent verringert.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus

Euro STOXX 50 aktuell: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag