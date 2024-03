Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,7 Prozent auf 171,38 EUR.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 6,7 Prozent auf 171,38 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 170,94 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.047.033 Siemens-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 186,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 9,10 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 4,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,01 EUR je Siemens-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 194,36 EUR.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.412,00 EUR im Vergleich zu 18.070,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 16.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,75 EUR fest.

