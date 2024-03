Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 183,12 EUR ab.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 183,12 EUR nach. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 183,12 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,44 EUR. Zuletzt wechselten 29.662 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,98 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,01 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 194,36 EUR.

Am 08.02.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,97 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,89 Prozent auf 18.412,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q2 2024 wird am 16.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,75 EUR je Aktie.

