Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 146,14 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 146,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 146,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 141.378 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 152,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2023). Gewinne von 3,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2022 bei 93,67 EUR. Mit Abgaben von 56,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 170,00 EUR aus.

Am 09.02.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 2,04 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.070,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 16.497,00 EUR eingefahren.

Am 17.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 08.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 9,00 EUR je Aktie aus.

Siemens-Aktie in Grün: Siemens Mobility erhält Auftrag in dreistelliger Millionenhöhe aus Singapur - Bau zweier Gigafactories geplant

Siemens-Aktie im Minus: Siemens will Umsatzanteil der Digital- und Softwaregeschäfte kräftig ausbauen

Siemens-Aktie tiefer: Siemens Energy-Beteiligung zum Ende des zweiten Quartals mehr Wert - Lok-Werk in München wird ausgebaut

