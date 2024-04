Siemens Aktie News: Siemens wird am Freitagmittag ausgebremst

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 172,86 EUR ab.

Die Siemens-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 172,86 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 171,82 EUR nach. Bei 172,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 282.013 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 186,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 7,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,44 EUR.

Siemens gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 EUR je Aktie generiert. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.412,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 16.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.05.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach