Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 150,94 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 151,16 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 151,00 EUR. Zuletzt wechselten 49.796 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 9,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 95,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 183,20 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,35 EUR gegenüber 1,27 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 19.416,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.040,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 10.08.2023 gerechnet. Siemens dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,03 EUR je Siemens-Aktie.

