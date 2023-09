Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 136,12 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 136,12 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 136,04 EUR. Bei 136,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.276 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 167,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 22,69 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,07 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,50 EUR.

Siemens veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR gegenüber -2,06 EUR im Vorjahresquartal. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.889,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 16.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 9,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

