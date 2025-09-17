Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag kaum bewegt

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 228,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 228,00 EUR. Bei 229,70 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 227,50 EUR. Bei 229,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 132.138 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von 7,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 28,78 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,34 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 238,11 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

