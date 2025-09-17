DAX23.753 +0,3%ESt505.490 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1758 -0,3%Öl67,12 -0,6%Gold3.656 +0,3%
So entwickelt sich Siemens

Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Aufschlag

19.09.25 09:27 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 228,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
227,85 EUR 0,20 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 228,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 229,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.267 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 6,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 28,89 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,34 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 238,11 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,90 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Am 12.11.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,49 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie leichter: Kooperation mit Stryker bei Robotersystem

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 10 Jahren verdient

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

