Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 129,10 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 129,10 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 128,64 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 128,96 EUR. Zuletzt wechselten 273.149 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 167,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 22,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 104,94 EUR am 22.10.2022. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 23,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 176,09 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.867,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.889,00 EUR ausgewiesen.

Am 16.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,70 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

