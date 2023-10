Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 129,04 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 129,04 EUR. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 128,64 EUR ein. Mit einem Wert von 128,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 34.912 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 29,42 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 104,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 176,09 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -2,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.889,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.867,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 9,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

