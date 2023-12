Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag gefragt

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 167,28 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 167,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 167,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 163,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 766.739 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (168,26 EUR) erklomm das Papier am 15.12.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 0,59 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 28,57 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 182,00 EUR.

Siemens veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 21.393,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 20.573,00 EUR umsetzen können.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,50 EUR fest.

