Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Siemens zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 202,20 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 202,20 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 202,80 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 664.926 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 202,80 EUR erreichte der Titel am 20.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 0,30 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 34,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,31 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 213,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 14.11.2024. Das EPS belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 2,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Siemens dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,18 EUR je Siemens-Aktie.

