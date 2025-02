Siemens Aktie News: Siemens am Mittag freundlich

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 223,55 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 223,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 223,75 EUR. Bei 222,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 265.339 Siemens-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 221,89 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 13.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,32 Prozent auf 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,41 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Siemens dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

