Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Donnerstagvormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 223,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 223,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.672 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 2,38 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,35 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 221,89 EUR an.

Am 13.02.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 18,35 Mrd. EUR, gegenüber 18,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,32 Prozent präsentiert.

Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siemens dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

