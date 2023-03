Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Montagmittag ins Plus

Das Papier von Siemens konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 138,42 EUR. Bei 138,64 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 137,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 455.406 Stück.

Bei 152,20 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 9,05 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 168,90 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 09.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18.070,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.497,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 17.05.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

