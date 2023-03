Siemens Aktie News: Siemens stabilisiert sich am Montagvormittag

Mit einem Kurs von 137,24 EUR zeigte sich die Siemens-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Bei 138,38 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 137,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,78 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.777 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 152,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,83 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.07.2022 (93,67 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 46,51 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 168,90 EUR.

Am 09.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.070,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 16.497,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Siemens die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,82 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images