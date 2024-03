Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Mittwochmittag vor

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 176,02 EUR zu.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 176,02 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 176,04 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 172,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 421.932 Siemens-Aktien.

Bei 186,98 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,01 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 194,36 EUR an.

Am 08.02.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,97 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,86 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.412,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.070,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q2 2024 wird am 16.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

