Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 147,68 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 147,68 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie sank bis auf 146,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 148,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.751 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 13,08 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (95,07 EUR). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 55,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,20 EUR an.

Am 17.05.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,27 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.416,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.040,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens am 10.08.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,03 EUR je Aktie.

