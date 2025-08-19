DAX24.337 -0,4%ESt505.483 ±0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,50 +0,8%Gold3.328 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX etwas leichter -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Nur für kurze Zeit: Dreifach-Bonus für Neukunden - jetzt Sommergeschenk sichern Nur für kurze Zeit: Dreifach-Bonus für Neukunden - jetzt Sommergeschenk sichern
Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Blick auf Aktienkurs

Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag verlustreich

20.08.25 12:07 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 235,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
236,50 EUR -0,75 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 235,90 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 234,45 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.445 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Gewinne von 3,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,24 EUR. Mit Abgaben von 32,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,32 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 229,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung

Führungswechsel im Siemens-Gesamtbetriebsrat: Bäumler übernimmt! - Siemens-Aktie fester

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
12:06Siemens BuyUBS AG
19.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12:06Siemens BuyUBS AG
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
07.08.2025Siemens OutperformBernstein Research
07.08.2025Siemens BuyUBS AG
10.07.2025Siemens KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen