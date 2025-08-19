Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 235,90 EUR.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 235,90 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 234,45 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.445 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Gewinne von 3,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,24 EUR. Mit Abgaben von 32,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,32 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 229,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

