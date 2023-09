Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 136,76 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 136,76 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 136,86 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 134,38 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 320.450 Aktien.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 167,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,07 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 43,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,50 EUR.

Am 10.08.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von -2,06 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.889,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.867,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 16.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 9,74 EUR im Jahr 2023 aus.

