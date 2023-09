Siemens Aktie News: Siemens steigt am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 135,36 EUR nach oben.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 135,36 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 135,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 134,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.802 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 167,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 18,95 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 95,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 178,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 10.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.889,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Siemens die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 9,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer