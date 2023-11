Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 147,56 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 147,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 147,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 149,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 440.773 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 167,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 119,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 19,03 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,55 EUR für die Siemens-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 16.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.393,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.573,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens am 08.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.02.2025 dürfte Siemens die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

