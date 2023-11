Siemens Aktie News: Siemens gibt am Montagnachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 147,78 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 147,78 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 146,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 149,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 839.213 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 26.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.11.2023. Das EPS lag bei 2,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 21.393,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.573,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

