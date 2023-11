Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 148,16 EUR ab.

Die Siemens-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 148,16 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 148,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 149,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.754 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 167,00 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,72 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,36 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 176,55 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 16.11.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.393,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.573,00 EUR in den Büchern standen.

Am 08.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,34 EUR im Jahr 2024 aus.

