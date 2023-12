Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Siemens im Blick

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 169,00 EUR zu.

Um 15:51 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 169,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 169,70 EUR. Bei 168,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 615.505 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 20.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 169,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 0,41 Prozent wieder erreichen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 182,00 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 16.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.393,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.573,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 06.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,50 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

