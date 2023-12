Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 169,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 168,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 67.709 Stück.

Am 20.12.2023 markierte das Papier bei 169,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 40,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 182,00 EUR aus.

Siemens ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent auf 21.393,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.573,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.02.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

