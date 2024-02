Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Siemens im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 169,92 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 169,92 EUR nach oben. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 168,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 308.350 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.02.2024 markierte das Papier bei 174,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 2,40 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (119,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 42,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,95 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 187,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.02.2024. Das EPS belief sich auf 2,97 EUR gegenüber 1,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.070,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.412,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 16.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

