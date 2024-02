Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 169,06 EUR zu.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 169,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 170,10 EUR. Bei 168,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 520.666 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2024 auf bis zu 174,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 2,92 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 29,33 Prozent sinken.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 187,09 EUR.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 18.412,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,70 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein

Siemens-Aktie tiefer: Railpool schließt mit Siemens Lok-Rahmenvertrag - 70 sofort bestellt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert am Mittag