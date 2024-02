Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag mit Aufschlag

So bewegt sich Siemens

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 169,16 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 169,16 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 169,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.970 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 174,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 2,86 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 187,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.412,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 18.070,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 16.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

