Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 222,40 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 222,40 EUR nach oben. Die Siemens-Aktie legte bis auf 223,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 227.552 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,30 EUR an. 2,65 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 32,25 Prozent Luft nach unten.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,35 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 221,89 EUR.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 18,35 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,64 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

