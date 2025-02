Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 221,05 EUR.

Die Siemens-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 221,05 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 223,45 EUR. Bei 220,95 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 727.686 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,28 Prozent. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Mit Abgaben von 31,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,35 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 221,89 EUR.

Siemens veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,41 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,64 EUR je Aktie aus.

