Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Freitagvormittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 222,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 222,45 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 223,05 EUR aus. Bei 222,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 52.282 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 228,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 32,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 221,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 13.02.2025 vor. Das EPS lag bei 4,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie eingefahren. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Am 07.05.2026 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Siemens verkauft Healthineers-Aktienpaket

Aufschläge in Europa: STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus