Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag stärker

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 143,14 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 143,88 EUR. Bei 139,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 827.809 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 152,20 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 52,81 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 169,40 EUR aus.

Siemens veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 2,04 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 18.070,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.497,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 17.05.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 08.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

