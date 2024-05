Siemens Aktie News: Siemens verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 173,22 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 173,22 EUR. Bei 173,78 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 172,48 EUR. Bei 172,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 137.105 Aktien.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,04 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 197,90 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 19,16 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,42 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,48 EUR fest.

