Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Siemens

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 172,66 EUR.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 172,66 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 172,48 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,88 EUR. Zuletzt wechselten 22.477 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 197,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 19,16 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,42 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,48 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Zuschlägen