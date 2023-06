Siemens Aktie News: Siemens steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Siemens 158,34 EUR

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 161,76 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 162,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 161,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 163.342 Siemens-Aktien.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 3,24 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 93,67 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 42,09 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 179,40 EUR.

Am 17.05.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 4,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,27 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.416,00 EUR im Vergleich zu 17.040,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 10,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

